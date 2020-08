Sale histoire que celle dans laquelle Gerald Wilkins est impliqué. Cet ancien joueur NBA qui a signé ses plus belles saisons chez les New York Knicks et qui est, accessoirement, le petit frère du légendaire Dominique Wilkins a été arrêté par la police le 18 août dernier pour une affaire d’agression dans une station service d’Atlanta.

On est toujours un peu méfiants lorsque c’est TMZ qui rapporte en premier une affaire, mais dans ce cas précis, les faits semblent être corroborés par le rapport de police et ont depuis été repris par d’autres médias « sérieux ».

Gerald Wilkins aurait frappé à l’épaule la conductrice d’une voiture de covoiturage après ce que celle-ci lui a refusé l’accès au véhicule tant qu’il n’aurait pas officiellement réglé en passant par l’appli dédiée à ce service. Deux témoins se seraient alors interposés et l’un deux clame que Wilkins l’aurait alors frappé au visage.

Shannon Brown arrêté pour avoir tiré sur un couple à la suite d’un malentendu !

Dans un premier temps, Gerald Wilkins a appelé les secours en affirmant avoir été attaqué par trois hommes dont un qui l'aurait menacé de mort. Mais après être arrivée sur les lieux et avoir interrogé les témoins présents, c’est bien lui que la police a arrêté. Attendons maintenant d'en savoir un peu plus, mais Gerald Wilkins avait déjà eu affaire à la police trois fois sur une période de dix jours en mai et juin dernier, pour des histoires d'agression et de vol...

L'enregistrement audio de l'appel de Gerald Wilkins