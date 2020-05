Voici une drôle d'histoire pour l'ancien joueur des Los Angeles Lakers Shannon Brown. Le double champion NBA (2009, 2010) a été arrêté par la police le 2 mai dernier après un malentendu assez dingue à son domicile. En effet, un couple, à la recherche d'une maison, a vu un panneau "à vendre" et est entré en voyant la porte ouverte. Se signalant à l'entrée, les deux personnes ont assuré qu'elles avaient entendu une réponse pour autoriser la visite. Mais une fois à l'intérieur, le couple a été confronté par Brown, avec une arme à la main. Après une discussion, l'ex-arrière a ainsi accepté de laisser le couple repartir. Fin de l'histoire ? Pas vraiment...

En train de sortir, les deux personnes ont ensuite essuyé plusieurs tirs, entre 5 et 6, de la part de Brown. Une fois la police prévenue, l'homme de 34 ans a été logiquement interpellée pour "assauts aggravés". Libéré le 4 mai, il va devoir désormais rendre des comptes pour ce comportement devant la justice. Un incident assez fou pour l'ancienne machine à dunks des Lakers. Pour rappel, Shannon Brown n'a plus joué en NBA depuis 2014 (Miami Heat) et a plusieurs fois tenté, sans succès, de revenir dans la grande ligue via la G-League ces dernières années.