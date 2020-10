La prédiction parfaite de Gianna Bryant pour le titre des Lakers

Kobe et sa fille Gianna Bryant nous ont quittés fin janvier lors d’un terrible accident d’hélicoptère. Un drame qui nous a tous marqués. Mais forcément encore un peu plus tous ceux qui étaient proches de la légende NBA et de sa famille. Dont Rob Pelinka, GM des Los Angeles Lakers qui fut longtemps l’agent du Black Mamba. Alors, forcément, il a eu une forte pensée pour eux au moment où la franchise californienne a décroché ce titre. Un sacre que le père et la fille avaient d’ailleurs pronostiqué.

« Je me souviens que Gigi m’avait dit ‘Uncle P, je regarde le match là, j’observe… vous allez gagner le titre cette année.’ Je lui ai demandé pourquoi elle pensait ça. Elle m’a sorti : ‘grâce à votre taille en défense et vos qualités athlétiques. En playoffs, c’est dur de mettre des trois-points, le cercle devient plus petit avec la pression… avec votre taille, votre capacité à couvrir les espaces et à éloigner les attaquants du cercle, les autres équipes n’arriveront pas à scorer contre vous. Vous allez gagner le titre' », raconte Rob Pelinka. « Si vous regardez bien, c’est exactement ce qui s’est passé. Miami n’a pas pu marquer contre nous dans la première mi-temps du Game 6. Notre défense nous a fait gagner le titre. »

Pronostiquer le titre des Lakers n’était pas forcément difficile, ils étaient perçus comme les grands favoris, justement grâce à leur défense. Mais donner autant de détails, c’est très fort… même si on se demande si cette version de Rob Pelinka n’est pas un brin… romancée. On ne doute absolument pas des connaissances basket de Gianna Bryant. Elle étudiait le jeu avec son père et elle était passionnée. Aucun problème là-dessus.

Par contre, on a du mal à croire en Pelinka, justement réputé pour ses énormités et ses mensonges qu’il n’hésite pas à lâcher pour embellir une histoire.

Rob Pelinka a utilisé Kobe pour ses mensonges