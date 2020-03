Les Milwaukee Bucks peuvent souffler. Dans le cas où la saison NBA reprendrait, le meilleur bilan de la ligue pourra bien compter sur un Giannis Antetokounmpo à 100%. Les examens passés par le MVP ont été rassurants et il devait retrouver son équipe dès le prochain match face aux Celtics. Avec la suspension du championnat en raison du coronavirus, le Grec va donc avoir plus de repos que prévu. Et si rien de grave n'a été décelé, Giannis Antetokounmpo était néanmoins soucieux avant de passer son IRM. Très soucieux même.

"J'ai failli me chier dessus", a-t-il dit avec un sourire avant de poursuivre. "Quand j'étais sur le terrain (face aux Lakers), j'ai pensé que c'était mon genou. Mais Dieu merci, j'ai un très bon staff qui me prépare à ce type de chute. Ce n'était pas quelque chose de grave. J'étais heureux, mon équipe était heureuse et ma famille également".

Giannis va désormais pouvoir se soigner totalement et retrouver l'entraînement avec ses coéquipiers en attendant de connaître la décision définitive de la NBA quant à l'exercice en cours.

