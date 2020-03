A chaud, Giannis Antetokounmpo a pu continuer à jouer vendredi, malgré la douleur causée par un vilain mouvement de son genou gauche. Le MVP en titre a pu boucler la rencontre perdue face aux Los Angeles Lakers et est même allé calmer un supporter des Lakers qui l'avait invectivé en grec sur le chemin du vestiaire avec son frère Thanasis. Malgré ça, l'anxiété est logiquement de mise chez les Milwaukee Bucks. Le "Greek Freak" va passer une IRM pour déterminer ce dont il souffre.

Jusqu'à présent, Giannis Antetokounmpo a manqué 6 matches sur les 63 joués par les Bucks et n'a jamais manqué deux rencontres de suite.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A

— Lauren A. Jones (@LoJoMedia) March 7, 2020