Sauvés, les Bucks ont perdu Giannis Antetokounmpo…

Il ne devait pas jouer. Giannis Antetokounmpo, victime d’une entorse à la cheville lors du Game 3, était fortement incertain pour la rencontre entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat hier soir. Mais dans sa tête, il était hors de question de ne pas aider ses coéquipiers alors que son équipe se retrouvait dos au mur, menée 3-0 et donc au bord de l’élimination. Il s’est fait violence pour tenir le choc. Une force de caractère et une dureté mentale qui n’a pas pu prendre le dessus sur la douleur quand son pied s’est tourné à deux reprises dans les quinze premières minutes de jeu.

La deuxième a marqué la fin de soirée du MVP, étincelant jusqu’alors. Le Grec s’est retrouvé au sol, sa cheville entre ses mains, le visage grimaçant, deux minutes seulement après le début du deuxième quart temps. Incapable de continuer. Il a tout de même mis les deux lancers – il était obligé de les tirer pour garder un espoir de revenir ensuite – avant de se rendre au vestiaire. En larmes.

Mais avec l’adrénaline, Giannis Antetokounmpo espérait encore faire son retour. Il aurait milité auprès du staff pour strapper sa cheville et revenir sur le terrain. Les médecins ne l’ont pas laissé faire, alors qu’il n’était même pas en mesure de sauter. Ses coéquipiers n’avaient pour une fois pas besoin de lui. Complètement amorphes en début de partie, Khris Middleton (36 pts), Brook Lopez et compagnie se sont réveillés à la sortie de leur superstar. Ils ont maintenu Milwaukee en vie en battant pour la première fois Miami (118-115), après prolongation.

After leaving Game 4, Giannis Antetokounmpo was encouraging the Bucks to tape up his right ankle and let him return -- but he couldn't plant or jump off the sprain, per sources. Around the Bucks, many didn't expect he could play today. No one dares rule him out yet for Game 5.

