Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne doutent pas malgré les rumeurs

Les Milwaukee Bucks dominent actuellement la NBA. Avec le meilleur bilan de la Ligue, la franchise du Wisconsin dispose de grandes ambitions. Notamment grâce à la présence de Giannis Antetokounmpo. Et on le sait, le Grec sera agent libre lors de l'été 2021. Bien évidemment, toutes les équipes ont envie de le récupérer. Visiblement, les Toronto Raptors commencent à avancer leurs pions pour le séduire. Malgré les rumeurs et un vrai danger, les Bucks ont décidé... de ne pas réagir. Pour le co-propriétaire Marc Lasry, Milwaukee doit rester fidèle à son projet pour conserver le Greek Freak.

"Les rumeurs ? C'est bien. Peu importe si ça semble stupide ou non, je suis vraiment à l'aise étant donné la relation que nous avons avec les joueurs de l'équipe. Et au final, je pense que les joueurs veulent des propriétaires stables. Ils veulent une culture de la gagne. Ils veulent un coach qu'il reste. Et aussi une ville qu'il aime. Nous le voulons tous. Soyons sérieux. Vous voulez simplement de la constance. Et vous voulez voir que le discours se concrétise par la suite. Donc je crois que si notre projet se poursuit, tout va bien aller", a répondu Marc Lasry pour The Athletic.

Les deux saisons à venir seront effectivement importantes pour Milwaukee. Elles doivent démontrer à Giannis Antetokounmpo que les Bucks peuvent gagner. Ou au moins qu'ils mettent tout en place pour cela. Pour l'instant, difficile de faire mieux...