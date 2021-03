Giannis Antetokounmpo avait besoin de savourer le moment. Alors il s’est assis. Il s’est assis sur le parquet pendant que lui et ses coéquipiers fêtaient ce qui ressemblait fortement à une nouvelle victoire des Milwaukee Bucks. Il reste à peine une minute à jouer et ils venaient de creuser l’écart sur les Philadelphia Sixers (105-98) grâce à 7 points consécutifs du double-MVP. Le public, évidemment, n’a pas apprécié. Des huées raisonnaient depuis les tribunes, même sans être pleines.

Giannis sitting down on the court feels very... Embiid pic.twitter.com/7wyCut7IS7 — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 18, 2021

« Est-ce que c’est mal de s’amuser ? », rétorquait le Grec après coup. « J’aime prendre du plaisir. Bien sûr que ça m’arrive d’exagérer. Mais je ne regrette pas mon geste. Je ne réfléchissais pas vraiment. J’essayais de profiter du moment. »

Les joueurs des Sixers ont pris ce geste comme une provocation. L’ironie, c’est que c’est typiquement l’attitude qu’aurait pu avoir leur coéquipier Joel Embiid s’il avait joué et si Philly avait gagné. Dwight Howard voulait notamment se farcir Giannis Antetokounmpo.

▪️ 32 PTS, 15 REB for @Giannis_An34

▪️ 10 PTS, 4-4 FGM in overtime Giannis comes up CLUTCH to lift the @Bucks to 5 straight! pic.twitter.com/5znNzv3ImQ — NBA (@NBA) March 18, 2021

« J’avais envie de lui faire une prise de catch mais j’avais déjà pris une faute technique. C’est du basket, il voulait se faire plaisir. On se retrouvera. Il a fait un match incroyable en mettant des tirs importants à la fin. On se retrouvera et le résultat sera différent. »

Le « Greek Freak » délivrait effectivement une performance digne de son statut. D’abord bien gêné par Ben Simmons, il a été limité à quatre points en première mi-temps. Avant de revenir beaucoup plus agressif après la pause. Puis Giannis Antetokounmpo a fini par faire la différence en compilant 32 points, 15 rebonds et 5 passes. Tout en inscrivant 10 points de suite pour assurer la victoire aux Bucks en prolongation.

