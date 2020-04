Giannis Antetokounmpo est dans l’impossibilité de jouer au basket !

Lui aussi confiné chez lui, Giannis Antetokounmpo n'a pas accès à un panier dans sa maison et il se retrouve donc privé de basket.

Le confinement peut illustrer certaines "inégalités" (toutes proportions gardées) entre les joueurs NBA. En effet, certains disposent d'une maison avec terrain de basket intérieurs et/ou extérieurs mais aussi salles de musculation équipées, etc. C'est notamment le cas de LeBron James. D'autres, comme Cameron Reddish, vivent dans un deux pièces sans aucun matériel ou presque. Giannis Antetokounmpo, lui, a bel et bien une baraque. Mais il est lui aussi très limité dans son entraînement.

"Je n'ai pas d'accès à un panier", précise le MVP. "Beaucoup de joueurs NBA ont des terrains dans leur maison ou leur jardin. Moi je fais juste mes workouts, du treadmill, de la musculation, du vélo d'appartement. C'est comme ça que je reste en forme."

Il n'est pas le seul joueur de Milwaukee à se retrouver dans la même situation. Son coéquipier Khris Middleton est obligé d'aller chez ses voisins pour faire quelques tirs. En même temps, c'est le Wisconsin. Le climat est difficile. Et installer un panier en extérieur n'est sans doute pas le premier réflexe des pros qui ne s'attendaient pas à être privés de leur terrain d'entraînement. En tout cas, c'est dommage pour un joueur comme Giannis Antetokounmpo de ne plus pouvoir bosser ses skills. Il reviendra peut-être encore plus fort physiquement. Mais sa progression technique sera peut-être légèrement ralentie.