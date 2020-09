Giannis Antetokounmpo et la défense sur Jimmy Butler, une polémique qui enfle

Giannis Antetokounmpo va devenir le troisième joueur de l’Histoire à être nommé MVP et DPOY la même saison. Après Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Le trophée de meilleur joueur de la saison n’a pas encore été attribué. Mais tout indique qu’il sera décerné à la superstar grecque des Milwaukee Bucks, déjà sacré meilleur défenseur. Ça impose le respect. Mais ça implique aussi de grandes responsabilités. Le « Greek Freak » se félicite d’être un basketteur capable d’avoir un impact des deux côtés du parquet. Pourtant, il ne comprenait pas – ou faisait mine de ne pas comprendre – pourquoi un journaliste lui demandait s’il comptait réclamer à son coach de s’occuper personnellement de Jimmy Butler.

« Défendre sur lui ? Non, je n’ai pas demandé. Pourquoi tu me poses cette question ? Je fais ce que le coach me demande », répondait le MVP en titre, calme mais sans masquer une pointe d’agacement.

He asked that cuz you are the Defensive player of the year and Jimmy just had a career high 40. My question is why did YOU ask him why did he ask that question 🤷🏽‍♂️🤔 https://t.co/J69zIzKOty — Richard Jefferson (@Rjeff24) September 1, 2020

Pourquoi ? Il y a de nombreuses raisons de penser que Giannis Antetokounmpo devrait se charger du meilleur joueur du Miami Heat, au moins sur certaines séquences. Déjà parce que, par définition, il est le plus à même de le faire. Et c’est d’autant plus nécessaire quand Jimmy « Buckets » se balade et plante 40 points sur la tête des Bucks. C’est justement l’argument retenu par Richard Jefferson, qui n’a pas apprécié la réaction du jeune homme.

« Il [le journaliste] t’a posé cette question parce que tu es le DPOY et Jimmy vient de claquer son record personnel en en mettant 40. Ma question c’est pourquoi TOI tu lui a demandé pourquoi il t’a posé cette question. »

Isaiah Thomas y est aussi allé de son grain de sel, pour enfoncer à son tour Giannis Antetokounmpo.

As a competitor and DPOY that’s your job to take that assignment. I know Marcus smart, Avery Bradley, kawhi woulda been like FOH I’m guarding him. https://t.co/kEHStlPiJU — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 1, 2020

« En tant que compétiteur et en tant que DPOY, c’est ton boulot de te charger de Jimmy Butler. Je sais que Marcus Smart, Avery Bradley ou Kawhi aurait insisté pour défendre sur lui. »

Il y a évidemment du vrai dans les prises de positions de Jefferson et Thomas. Mais n’oublions pas que Giannis n’évolue pas tout à fait au même poste. S’il se place sur Butler, ses coéquipiers vont devoir se coltiner Bam Adebayo par exemple. Pas sûr que Brook Lopez soit assez mobile pour s’en charger. Après, c’est un risque à prendre. Il vaut mieux laisser le pivot faire la différence plutôt que Jimmy Butler. Mais avec Khris Middleton – et Eric Bledsoe à son retour – les Bucks sont censés avoir plusieurs options pour ralentir JB. Antetokounmpo doit aussi en faire partie.

