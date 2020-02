Giannis Antetokounmpo répond aux piques de James Harden

Alors que James Harden avait réduit le jeu de Giannis Antetokounmpo à "courir et dunker", le Grec a défendu son style et sa qualité technique.

Clash au sommet de la NBA. Pas sur le terrain, mais pas presse interposée. Les deux derniers MVP, James Harden et Giannis Antetokounmpo, sont lancés dans une joute verbale sans grande animosité. Le Grec avait piqué avec humour le barbu des Houston Rockets lors de la draft des All-Stars il y a quelques semaines. Alors qu’il pouvait choisir entre Kemba Walker et Harden, il a préféré choisir le meneur des Boston Celtics « pour avoir quelqu’un qui fait des passes. » Une vanne qui n’a pas fait rire le MVP 2018. Ce dernier a rétorqué lors d’une interview avec Rachel Nichols. Il a rappelé qu’il « faisait plus de passes » que son rival avant d’en rajouter une couche.

« J’aimerais bien faire 2,13 mètres et juste courir et dunker. Ça ne demande aucuns skills. Moi j’ai dû apprendre à jouer au basket. »

C’est envoyé. Sans rentrer dans la discussion de comptoir, Giannis Antetokounmpo a quand même voulu répondre après une démonstration contre le Thunder. Un match gagné de 47 points par les Bucks avec 32 pions du MVP en titre.

« Mon jeu ne repose pas que sur la puissance. Je suis venu quand j’avais 18 ans et je pesais 80 kilos donc c’était dur de m’imposer en puissance. Mais bien sûr qu’il y a des moments où l’on mise sur la force. Comme certains des plus grands joueurs de l’Histoire comme LeBron James, Michael Jordan, Kobe… Shaq et tous ces gars étaient des joueurs très physiques. Leur présence se faisait sentir dans la raquette. Mais bien sûr que j’essaye de bosser mon jeu, mon tir à mi-distance, à trois-points, mes écrans, mon jeu de passe. »

Plutôt bien répondu. Notons que toute cette histoire a peut-être débuté en juin dernier, quand Giannis a été nommé MVP devant Harden, avec la réaction honteuse des Rockets qui s’étaient plaints de la décision des votants.