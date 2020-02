Vous vous souvenez de cette petite blague de Giannis Antetokounmpo au sujet de James Harden pendant la Draft du All-Star Game 2020 ? Le Greek Freak avait répondu à Charles Barkley qui s'interrogeait sur le fait qu'il n'ait pas voulu sélectionner Harden : "Il me faut quelqu'un qui passe le ballon". La star des Houston Rockets l'a évoqué lors de son entretien avec Rachel Nichols d'ESPN vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne l'amuse pas plus que ça.

"Je fais plus de passes que lui en moyenne, je crois... Je ne vois pas où est la blague. Mais je ne fais pas attention à ça. Je sais juste qu'aucun d'entre eux ne peut faire le malin avec moi. Quand j'arrêterai ma carrière, les gens apprécieront plus ce que je fais. J'aimerais bien avoir juste à courir en faisant plus de 2,10 m et dunker. Ca ne nécessite aucune qualité. J'ai dû apprendre comment jouer au basket et avoir des qualités techniques. Je préfère largement ça".

Après avoir été dauphin de Giannis Antetokounmpo la saison dernière au classement du MVP, James Harden a peu de chances de le détrôner cette saison, malgré des statistiques encore exceptionnelles. Ce n'est pas pour ça que le barbu en chef des Rockets est prêt à se laisser vanner sans réagir. Le prochain match entre Houston et Milwaukee le 26 mars devrait du coup s'accompagner de nouvelles déclarations savoureuses et les deux hommes vont sans doute vouloir se donner le change.