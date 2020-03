Giannis Antetokounmpo est l'un des meilleurs joueurs du monde. MVP en titre, il était parti pour faire le doublé. Mais aussi éventuellement pour s’adjuger son premier trophée de DPOY. Car il est l'un des défenseurs les plus efficaces de la NBA. L'un de ses followers sur Instagram lui a demandé qui était le joueur le plus difficile à contenir dans la ligue. Après 30 secondes de réflexion, et après une intervention de sa femme qui a répondu que c'était Giannis, le Grec a donné une réponse qui peut paraître logique mais tout de même surprenante venant de lui.

Who is the hardest player to guard in the NBA right now?

Giannis says it's James Harden. pic.twitter.com/RZI9L5763v

— Dime (@DimeUPROXX) March 27, 2020