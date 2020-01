Giannis Antetokounmpo est à Paris ! Le MVP est de passage en France avec ses Milwaukee Bucks pour le match prévu demain soir contre les Charlotte Hornets. Le Grec en a profité pour répondre aux questions des journalistes locaux. Et évidemment, actualité oblige, ils lui ont demandé ce que Giannis pensait du phénomène Zion Williamson.

"Je n'ai pas pu regarder le match par ce qu'il était vraiment tard en France. Mais j'ai vu à mon réveil qu'il avait mis 17 points dans le 4e quart-temps, c'est ça ? C'est incroyable et je suis heureux qu'il puisse jouer et qu'il soit en bonne santé. Si j'ai un conseil à lui donner : sois patient, ne précipite rien. Tu seras un monstre et toute la ligue sait que tu seras un monstre."

Entre "Freaks" on se reconnait.