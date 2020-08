Dans l'histoire, seulement deux joueurs ont réussi l'exploit d'être élu MVP et meilleur défenseur lors de la même saison. Michael Jordan en 1988 et Hakeem Olajuwon en 1994. L'an passé, Giannis Antetokounmpo avait failli imiter les deux légendes. Mais le Grec avait échoué à la deuxième place du DPOY derrière Rudy Gobert. Cet échec pourrait n'être que partie remise pour le Greek Freak. Cette saison, le diamant des Bucks est le favori dans les deux catégories. Pour nous également. Il est numéro un dans trois des quatre cases statistiques défensives majeures. Si la NBA veut un successeur à Jordan et Olajuwon, c'est l'année ou jamais.

Et selon tout vraisemblance, cela a de très bonnes chances d'arriver. Hoopshype a en effet interrogé 18 médias qui prendront part aux votes pour les différents trophées. Il en résulte que Giannis Antetokounmpo aura les faveurs de...100% des personnes interrogées en ce qui concerne le MVP. Pas vraiment une surprise puisque Giannis devrait remporter son deuxième trophée de suite. En revanche, cela sera sans doute plus disputé pour le DOPY. Rudy Gobert et Anthony Davis sont des candidats très crédibles. Mais là encore, les votants ont l'intention, à 88%, de choisir Giannis. Rudy Gobert récolte 47,8% et AD 23,3%.

Ce n'est évidemment qu'un sondage avec seulement 18 votants sur environ 150. Mais les premières intentions de vote semblent assez claires. N'en déplaise à notre Rudy Gobert national qui espère glaner un troisième titre de défenseur de l'année d'affilé.

Giannis, favori incontesté pour le titre de MVP