LeBron James était bouillant avant la suspension de la saison NBA. Au point où certains fans, coaches et joueurs militaient pour que le King remporte son cinquième trophée de MVP. Mais ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot. Ce sont les journalistes US qui votent. Et ceux-là n’oublient pas le boulot monstrueux abattu par Giannis Antetokounmpo depuis octobre. ESPN a pris la décision de contacter 70 insiders américains afin de désigner le MVP dans les mêmes conditions que celles imposées par la ligue à l’issue de chaque saison régulière.

Selon les résultats du sondage, Giannis Antetokounmpo arrivait ainsi assez nettement en tête. 670 points sur 700 possibles. Avec un LeBron James deuxième, à 514 points. Une conclusion qui nous semble logique. Le Grec est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Il a aussi de meilleures statistiques malgré un plus petit temps de jeu. C’est aussi l’un des plus défenseurs les plus féroces de la NBA. Il a été élu MVP l’an dernier et il est encore plus fort cette saison. Il mérite donc de faire le doublé.