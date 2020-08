Giannis sur Doncic : « L’un des meilleurs joueurs que j’ai affronté »

Luka Doncic est un génie. Un virtuose du basket. Oui, on radote. Cela fait un moment que l’on est émerveillé par les performances du Slovène. Mais malgré ça, ses exploits n’en deviennent pas banaux pour autant. Il y a toujours la même excitation, le même engouement et le même plaisir à découvrir ses prestations les plus folles. Comme ses 36 points, 14 rebonds et 19 passes lors d’une victoire contre les Milwaukee Bucks ce weekend. Même Giannis Antetokounmpo, bien qu’étant dans le camp d’en face, a apprécié.

Luka Doncic : le talent, le show, la classe…

« C’est incroyable. Il joue du très bon basket. C’est un super joueur. L’un des plus talentueux que j’ai affronté dans ma vie », confie le MVP en titre. « Il rend toute son équipe plus forte et il va continuer de progresser. »

C’est ça le plus fou. Luka Doncic n’a que 21 ans. Il est déjà un All-Star et un potentiel candidat au MVP dans un futur très, très proche. La ligue n’a pas fini de savourer.