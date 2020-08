Luka Doncic : le talent, le show, la classe…

On l’a peut-être trop souvent répété, mais Luka Doncic a un talent incroyable. A seulement 21 ans, le joueur des Dallas Mavericks s’impose comme un véritable phénomène en NBA. Encore la nuit dernière, sa performance a été époustouflante : 36 points, 19 passes décisives, 14 rebonds. Un nouveau triple-double, son 17ème cette saison. Une prestation jamais vue dans l’histoire de la NBA. Le tout pour l’emporter face aux Milwaukee Bucks (136-132). L’équipe avec le meilleur bilan de la Ligue. Rien que ça.

Mais cette lecture statistique ne suffit absolument pas à résumer l’étendue de sa performance. Car l’ancien du Real Madrid a affiché un niveau de jeu incroyable. Le Slovène a ainsi livré une prestation réellement spectaculaire. Des actions de grande classe. Et pas seulement pour amuser la galerie. Mais pour faire la différence dans un match qui a connu son dénouement en prolongation.

Luka Doncic pour la beauté du jeu

Dès le début de la partie, le meneur des Mavs a annoncé la couleur : il a fait danser Wesley Matthews, plutôt solide sur le plan défensif, avant de se jouer de Brook Lopez, également plutôt solide sur le plan défensif, pour un lay-up facile. Bis repetita sur l’action suivante : une feinte de grand-père à la Rajon Rondo pour enrhumer son monde et un panier avec la faute. Dans un grand soir, il a multiplié les séquences dignes des plus grands. Il était "dans la zone". Pas seulement pour briller lui, mais aussi pour servir ses partenaires.

Luka Doncic, un (nouveau) triple-double pour l’histoire !

D’ailleurs, 19 passes décisives, il s’agit tout simplement d’un record dans sa jeune carrière. Déterminant dans le money-time, Doncic a été le grand artisan d’un 17-0 fatal aux Bucks à cheval sur le 4ème quart-temps et la prolongation. Pour sceller le succès des siens, il a réalisé une passe à la hauteur de son génie : il a servi, entre ses jambes, Maxi Kleber pour le dunk. Une action qui symbolise sa copie XXL.

"J’ai applaudi. J’ai trouvé cette inspiration phénoménale. Le signe d’un grand joueur, d’un vrai grand joueur. Sa capacité à faire une telle action contre une équipe comme Milwaukee… De plus en plus, il réalise donc des actions comme ça. Luka n’est pas seulement un grand joueur, mais c’est aussi un grand performeur. Je suis prêt à payer pour le voir jouer. Je ne le dis pas de beaucoup de joueurs, mais il est vraiment spécial", a apprécié son entraîneur Rick Carlisle.

Même Giannis Antetokounmpo valide !

En face, Giannis Antetokounmpo a tout donné pour répondre à Doncic. Avec 34 points et 13 rebonds, le Greek Freak a également effectué une performance de qualité. Mais face à la copie rendue par son adversaire et cette action de grande classe, le MVP s’est, avec classe, incliné devant le génie du leader des Mavs.

"C’est incroyable. Il joue un superbe basket. C’est un grand joueur, mais il permet aussi à ses coéquipiers d’être meilleurs. Talentueux… vraiment talentueux. Franchement, je crois qu’il s’agit de l’un des gars les plus talentueux que j’ai croisé. Il rend toute son équipe plus forte. Et il continue de progresser ! Tant qu’il reste sur ce chemin, son équipe sera difficile à battre", a ainsi analysé Giannis Antetokounmpo.

Un vrai signe de respect venant du grand favori pour un back-to-back au trophée de MVP. Pour ne rien gâcher, le jeune homme a ensuite été très humble devant les médias. Tout d’abord, il a tenu à préciser qu’il ne méritait pas, en tant que sophomore, de figurer parmi les trois finalistes pour le MIP. Il a milité pour le joueur des Charlotte Hornets Devonte’ Graham à sa place. Puis ensuite, il a évoqué sa performance.

"Je me sentais en forme. Je voulais simplement prendre la bonne décision. Parfois, depuis la reprise, j’ai pris des tirs que je n’aurais pas dû prendre. La passe ? Je ne sais pas pourquoi j’ai tenté ça. Je l’ai juste fait. En vrai, je n’ai pas vraiment pensé. J’ai vu l’opportunité, et je n’ai pas réellement réfléchis car j’ai juste vu le bon moment", a-t-il estimé.

On appelle ça le talent. Un talent unique et spécial. Probablement l'un des plus grands de la NBA actuelle.