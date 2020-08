Luka Doncic, un (nouveau) triple-double pour l’histoire !

Les Dallas Mavericks ont officiellement obtenu leur billet pour les Playoffs lundi. Mais sur cette bulle à Disney, la franchise texane déçoit. Avant de dominer les Sacramento Kings (114-110 a.p.) la nuit dernière, les Mavs restaient sur deux défaites depuis la reprise. Et plus que les résultats, cette formation inquiète par son niveau de jeu. Collectivement, il faut le dire : c'est faible. Pour l'instant, les hommes de Rick Carlisle ne sont pas dans le bon rythme. Et ils vont sérieusement devoir se reprendre en vue des Playoffs. En effet, un premier tour contre les Los Angeles Clippers se profile à l'Ouest.

Mais dans cette période délicate, un homme continue de sortir du lot. Luka Doncic bien sûr. Pour permettre aux siens de battre les Kings, le meneur de jeu a tout simplement sorti une performance historique. Un triple-double MONSTRUEUX : 34 points, 20 rebonds et 12 passes décisives. Son 16ème au total cette saison.

Luka Doncic, toujours plus fort, toujours plus vite

Pour avoir une idée plus précise de la puissance de la prestation du Slovène, il faut se rendre compte que dans l'Histoire de la Ligue, seulement 9 joueurs ont réussi un triple-double avec au moins 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives : Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, Nikola Jokic, David Lee, George McGinnis et Oscar Robertson. Et si on se base exactement sur les statistiques de Doncic sur ce match, Abdul-Jabbar, Chamberlain et Baylor sont les seuls à avoir fait aussi bien (ou mieux) ! On comprend ainsi mieux la portée historique de la copie rendue par le jeune talent.

"Nous avions absolument besoin de cette victoire. Nous avons joué, je pense, l'un de nos pires matches depuis mon arrivée ici. Mais nous avons gagné. Nous n'avons pas bien joué. Mais nous avons fait le maximum pour nous accrocher.

Nous nous sommes entraidés et n'avons jamais abandonné. Je suis fier de cette victoire", a commenté Luka Doncic face à la presse.

Luka Doncic, digne héritier de Dirk Nowitzki pour ses équipiers

Bien évidemment, avec cette prestation, le prodige de Dallas a aussi battu un record de précocité. A 21 ans et 158 jours, il est devenu le plus jeune joueur à compiler un tel triple-double. Dans l'Histoire, l'ancien du Real Madrid a effacé une légende de la Ligue des tablettes : Robertson (23 ans et 12 jours).

Dallas doit l'épauler

En tout cas, ce match a encore mis en lumière l'immense talent de Luka Doncic. Même sans être particulièrement adroit (12/24 aux tirs), il a pris les choses en mains pour sauver les siens. Tout d'abord, il a initié la remontée de son équipe. Avec des paniers importants, une vraie créativité et une grosse activité. Oui, il a eu du déchet (6 ballons perdus), mais c'est aussi le prix à payer pour s'activer de cette manière. Il a été à l'origine de toutes les actions. Et pour obtenir la prolongation puis gagner, le natif de Ljubljana a assumé ses responsabilités. En forme, Doncic sera attendu au tournant pour ses premiers Playoffs. Cependant, ses partenaires vont sérieusement devoir se réveiller. Car dans l'hypothèse d'un duel face aux Clippers, il en faudra bien plus.

"Nous avons eu de nombreuses bonnes victoires cette saison. Mais celle-ci reste vraiment spéciale. Pourquoi ? Car nous avons été en difficulté toute la soirée.

Nous allons devoir nous préparer à ça pour les Playoffs. Nous voulons gagner des matches ici. Donc c'est important de commencer à le faire", a jugé Rick Carlisle.

Ce match aura effectivement le mérite de débloquer le compteur de victoires de Dallas à Disney. Mais va-t-il être un vrai déclic ? Car si Luka Doncic se montre prêt à en découdre, son équipe n'affiche pas encore les mêmes garanties.