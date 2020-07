Les fans des Dallas Mavericks sont des petits veinards. Pour la dernière saison de la légende du club, Dirk Nowtizki, ils ont pu assister aux débuts de son successeur Luka Doncic. Le Slovène a toujours dit vouloir être l'héritier de l'Allemand. Au vu de leur similarité - et même à travers leurs différences -, il y a de quoi être optimiste.

S’ils jouent à deux postes différents, les deux Européens ont des choses en commun. A commencer par leur esprit de compétition hors-norme. Il suffit de demander à ceux qui ont eu la chance de jouer avec les deux, comme J.J. Barea :

Dirk Nowitzki, sa légende en 10 moments

L’autre point commun, c’est évidemment le fait que Dirk Nowitzki et Luka Doncic soient de vrais leaders pour ces Dallas Mavericks. Mais de manière différente, comme le note Rick Carlisle :

« Un désir intense de gagner, un désir intense d’être un grand coéquipier et d’être systématiquement un leader, mais chacun à sa manière. Dirk était plutôt un leader tranquille.

Luka devient plus un leader vocal que ne l’était Dirk. Et ce n’est pas étonnant étant donné que les positions sont si différentes. Quand vous êtes le meneur, vous avez la balle et en quelque sorte tout passe par vous. Et aux entraînements depuis que nous sommes ici, Luka a fait un excellent boulot pour être le leader de l’équipe entière, peu importe l’équipe dans laquelle il est suivant les entraînements. »