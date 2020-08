Quatre ans après, les Mavericks sont de retour en playoffs !

Trois ans d’attente. Trois saisons de disette. Et voilà les Dallas Mavericks de retour en playoffs. Trois ans. Un rien comparé à ce que vivent les supporteurs des Sacramento Kings, des Phoenix Suns (ou encore des Minnesota Timberwolves avant le passage express de Jimmy Butler). La franchise texane a réussi le pari de sa reconstruction – en ayant aussi la chance et le génie de récupérer Luka Doncic lors de la draft 2018. Hier soir, elle a décroché sa place en playoffs en… perdant.

Une défaite 115 à 117 contre les Suns malgré 40 points du prodige slovène et malgré une belle dizaine de longueurs d’avance en première mi-temps. Mais la défaite des Memphis Grizzlies, actuellement huitièmes à l’Est, garanti aux Mavs leur strapontin. Un grand retour en playoffs, quatre ans après leur dernière participation. Ça valait bien une réaction de Dirk Nowitzki.

Mavs are back in the playoffs!!! Can’t wait. Let’s go!!!

