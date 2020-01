Kobe Bryant n'a pas fréquenté Hollywood pendant 20 ans pour rien. Car le scénario de son dernier match en carrière, lui seul pouvait l'écrire, et le réaliser. Qui aurait pu penser qu'à 37 ans, après deux années de galère, la légende californienne allait nous sortir l'une des plus belles pages de son livre d'histoire déjà bien rempli. Une dernière sortie à 60 points, avec 50 tirs, et le game-winner sur son fade-away. Un temps, certains avaient pensé que le Jazz avait baissé de pied pour laisser Kobe faire son show. On avait même "accusé" Gordon Hayward d'avoir franchi la ligne des lancers volontairement avant le 60e point de Kobe, afin que ce dernier puisse le retirer s'il le ratait. Mais l'ailier désormais aux Celtics a une toute autre version.

"Il m'a mis 60 points, et je ne lui ai rien donné du tout. Ce qu'il s'est passé aux lancers lancers était involontaire. Kobe aurait perdu tout respect pour moi si je lui avais donné quelque chose gratuitement. C'est ce qui le rendait si spécial", s'est justifié Gordon Hayward sur Twitter.

Comme Michael Jordan, Kobe Bryant avait pour lui cette soif de gagner, cette culture du travail, peu importe les circonstances. Et savoir qu'on lui a donné un point aurait presque, à ses yeux, gâcher sa performance.