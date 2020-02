Gordon Hayward ne sait pas encore s’il va tester le marché cet été

Gordon Hayward est sans doute l'un des sujets les frustrants dans le Massachusetts. En pleine possession de ses moyens au moment de signer à Boston en 2017, l'ailier a été fauché par une horrible fracture de la cheville. Résultat, une année blanche et la suivante à retrouver ses sensations. Mais l'ancien du Jazz retrouve de sa superbe cette saison, malgré une absence de plusieurs semaines entre novembre et décembre. À presque 17 points de moyenne à 50%, Gordon Hayward est un atout indéniable pour Brad Stevens. Mais un atout à 32,7 millions. Il faut toujours mettre en perspective les performances d'un joueur en rapport avec son salaire. Et là, le compte n'y est forcément pas. À la fin de la saison, il aura une player option à 34M sur la table. Difficile à refuser même si l'intéressé explique ne pas avoir encore réfléchi à la question.

"Pas du tout. Quand j'étais free agent en 2017, je n'y ai pas pensé. Je le ferais quand le temps sera venu. Je veux gagner un titre ici. C'est mon but, mon objectif. Après la saison, nous discuterons mais pour l'instant, je veux essayer de jouer mon meilleur basket pour nous aider à gagner."

À l'image de Chris Paul, qui a déjà expliqué qu'il ne renoncerait pas à sa player option, on voit mal Gordon Hayward s'asseoir sur une telle somme.

Les stats de Gordon Hayward