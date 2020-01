Un peu oublié des radars après son transfert à Oklahoma City, Chris Paul réalise une superbe saison. Il est de retour à son niveau All-Star. Le nouveau maître à jouer du Thunder compile 17 points, 5 rebonds et plus de 6 passes tout en menant son équipe à la septième place de la Conférence Ouest. Des performances qui peuvent rappeler, si jamais c'était nécessaire, que le joueur de 34 ans n'est pas fini. Il peut toujours rendre de sérieux coups de main à une équipe en mesure de viser le titre.

Le problème, c'est son contrat. Avec plus de 40 millions la saison jusqu'en 2022, rares sont les franchises intéressées. A vrai dire, aucune d'entre elles ne s'est réellement manifesté et CP3 s'attend déjà à finir la saison du coté d'OKC. Peut-être même plus que la saison d'ailleurs. Il aurait pu faire comprendre son intention de renoncer à sa dernière année de contrat - 44 millions de dollars à 37 balais - pour faciliter son trade. Mais ce n'est pas son but.

"Aucune chance. Non, ça n'arrivera pas", prévient déjà le vétéran à Sports Illustrated.

Chris Paul a mérité son salaire et il ne veut pas faire une croix dessus. On peut le comprendre. Du coup, il y a des chances de le voir jouer encore un moment sous la tunique du Thunder.