Gregg Popovich donne son nom à une découverte scientifique !

Gregg Popovich aura droit à tout un tas de distinctions, de récompenses et d'hommages lorsqu'il tirera un trait - le plus tard possible s'il vous plait - sur sa légendaire carrière de coach. L'un des honneurs les plus inattendus et étonnants aura finalement eu lieu alors qu'il est toujours en activité.

Pop vient d'apprendre qu'un groupe de chercheurs en biologie de l'évolution de Harvard, l'une des plus prestigieuses universités du monde, venait tout simplement de donner son nom à un... gène.

Le gène en question, désormais appelé POPOVICH, vient d'être découvert et serait absolument fondamental dans l'évolution et le développement de la biodiversité dans certains milieux floraux. En gros, ce gène remplit les caractéristiques d'un coach en décidant quels facteurs entrent en jeu ou non dans le développement et la régulation de l'espèce florale.

Il fallait évidemment qu'un ou une fan de NBA soit au coeur de l'équipe de recherche pour en arriver là. Evangeline Ballerini, docteur en sciences biologiques, est la coupable. Fan des Golden State Warriors, parce qu'elle a grandi en Californie, et des Boston Celtics, parce qu'elle a étudié dans la région, Ballerini a opté pour Gregg Popovich, qui symbolisait selon elle mieux que quiconque le concept.

"J'ai choisi ce nom parce qu'au même titre que Gregg Popovich gère le développement de ses joueurs et de son équipe, ce gène contrôle celui des fleurs", a expliqué la scientifique dans Science Daily.

Gregg Popovich a toujours su tirer le meilleur parti des joueurs qu'il a eu sous la main et les faire progresser parfois au-delà de toute attente. Tony Parker ou Manu Ginobili, sur lesquels peu de monde misait, incarnent bien ce goût pour le développement des hommes et des joueurs.

Un gène, c'est bien beau. Mais on espère quand même que quelqu'un aura l'idée de nommer un vin, un cépage ou un domaine viticole en hommage à Gregg Popovich. Ou une marque de gâteau à la carotte, le péché mignon qu'il partageait avec Tim Duncan à l'époque...