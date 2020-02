Miami rendait hommage à son plus grand héros hier soir. Le maillot de Dwyane Wade a été retiré au plafond de l’American Airlines Arena. Mais si tous les regards étaient braqués sur lui, le triple-champion NBA a tenu à consacrer quelques lignes de son discours à Kobe Bryant, légende décédée fin janvier.

« Kobe donnait l’exemple. Il a pris sa retraite et il nous a montré que l’on pouvait exceller aussi après le basket. Il maîtrisait le basket. Il était un père exemplaire et un incroyable créateur. Il nous montrait la voie. Mais il n’est plus là. Donc maintenant c’est à moi de guider la prochaine génération. »

Dwyane Wade a aussi évoqué l’influence énorme de Bryant dans le monde entier. Il avoue avoir été profondément touché par sa mort et se sent désormais impliqué d’une mission pour aider les plus jeunes à aussi s’en sortir et à devenir grands dans ce qu’ils font.