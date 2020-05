Furieux, Horace Grant veut régler ses comptes avec Michael Jordan

Mis dans la sauce par Michael Jordan dans le documentaire "The Last Dance", Horace Grant a critiqué son ancien coéquipier comme jamais.

Horace Grant a dû bondir de son canapé en regardant "The Last Dance". L'ancien intérieur des Chicago Bulls, interrogé à plusieurs reprises dans le documentaire, ne s'attendait visiblement pas à ce que Michael Jordan y soit si dur avec lui. Entre les accusations directes de MJ sur le fait que Grant soit la taupe qui a livré toutes les informations à Sam Smith pour écrire "The Jordan Rules" et la façon dont est dépeinte son arrivée au Orlando Magic, l'homme aux goggles n'a pas passé un bon moment.

Alors que la série est désormais achevée, Horace Grant a décidé de vider son sac. Il est furieux de ce qu'a dit Jordan et a aussi bien critiqué l'homme que le documentaire dans une interview accordée à Nick Friedel d'ESPN.

"Il a dit que j'étais la source de Sam Smith dans ce livre. C'est un mensonge total. Un mensonge ! Si Michael Jordan a un problème avec moi, réglons ça comme des hommes. Parlons-en ou réglons ça d'une autre manière.

Avec Charles Barkley, ils étaient amis depuis 20 ou 30 ans et il a suffi qu'il critique la façon dont Michael gérait Charlotte pour qu'il ne lui parle plus. Il a dit que j'étais une balance, mais 35 ans plus tard, il nous sort son anecdote sur la coke, la weed et les femmes dans les chambres de ses coéquipiers. Pourquoi est-ce qu'il a raconté ça ? Quel est le rapport ? Si ça ce n'est pas être une putain de balance !

Quand un prétendu documentaire n'est finalement que sur une seule personne et que cette personne a le dernier mot sur ce qui va se trouver dedans, je n'appelle pas ça un documentaire. C'est son récit de ce qui s'y passe, mais ce n'est pas un documentaire puisque beaucoup de choses ont été éditées et coupées".

C'est sans doute l'une des sorties les plus sèches et directes à l'encontre de Michael Jordan depuis longtemps. Quelques autres anciens coéquipiers peu ou pas mentionnés comme Craig Hodges ont critiqué l'icône. Mais Horace Grant est l'un des personnages-clés du premier Three-peat et ses rapports avec Jordan étaient jusqu'ici plutôt bons.

On attend la réponse de qui vous savez...