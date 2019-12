Un peu plus de 19 ans après le dunk légendaire de Vince Carter sur Fred Weis aux JO de Sydney, le monde du basket a bien failli revivre ce moment cette nuit. L'affiche ne faisait clairement pas rêver entre les Grizzlies et les Cavs. Sauf qu'en début de match, le pauvre Kevin Love a vu sa carrière défiler et les réseaux sociaux s'embraser. Il tente le passage en force lorsque le débutant vedette Ja Morant s'élance devant lui. C'est là qu'on peut voir du Russell Westbrook dans le rookie de Memphis. Le jeune meneur s'élève et écarte les jambes pour passer au-dessus du champion NBA 2016. Mais un poil court, Ja Morant rate ce qui aurait été tout simplement le dunk de ces vingt dernières années !

À vitesse réelle, on ne se doute presque de rien. En revanche, les différents ralentis proposés sont impressionnants. La photo de Ja Morant qui pose ses c******* sur la tête de Kevin Love est tout simplement incroyable.

👀 JA MORANT tried to recreate Vince Carter’s Olympic Dunk with Kevin Love!! pic.twitter.com/MMkuwGgd1Y — Ballislife.com (@Ballislife) December 21, 2019

JA MORANT: attempted murder on Kevin Love 😳

pic.twitter.com/i4nUCQbplT — NBA Quick Report™🏀 (@NBAquickreport) December 21, 2019