Ja Morant, un finish bien clutch pour dominer Chris Paul

Ja Morant est de retour et les Memphis Grizzlies enchaînent deux victoires de suite. Une simple coïncidence ? Bien évidemment que non. Si la franchise du Tennessee ne se débrouillait pas si mal en son absence (quatre victoires, quatre défaites), elle prend une toute autre dimension avec son maestro à la baguette. Après avoir battu les Philadelphia Sixers, le sophomore et ses camarades se sont offerts les Phoenix Suns hier soir (106-104).

Un beau succès arraché dans les derniers instants. Grâce au jeune meneur justement. Il a enfilé le costume du patron pour faire la différence dans les moments chauds, alors même qu’ils avaient devant lui Chris Paul, vétéran expérimenté, référence sur son poste depuis plus d’une décennie et spécialiste du money time.

Ja Morant a d’abord délivré un caviar pour Grayson Allen, libre à trois-points, alors que les deux équipes étaient à égalité à une minute de la fin de la partie. Trente secondes plus tard, il prenait Deandre Ayton de vitesse pour conclure au cercle et donner trois longueurs d’avance aux siens. Et sur la possession suivant, il provoquait un passage en force de CP3 pour redonner la balle aux Grizzlies et les mettre définitivement à l’abri.

Drive and kick ✅

Drive and finish ✅

Take the charge ✅ Ja Morant making PLAYS down the stretch to lift the @memgrizz to 5 straight wins! pic.twitter.com/aAgjPXN1YR — NBA (@NBA) January 19, 2021

« Ja a un sens du jeu incroyable », notait son camarade Brandon Clarke. « Il regarde ce qui se passe pendant les trois premiers quart temps, ce que la défense le laisse faire. Puis quand arrive le quatrième quart temps, il a déjà tout analysé, il trouve le moyen d’aller dans la peinture, de se créer ses tirs ou d’en créer pour ses coéquipiers. »

Un fin stratège, malgré son jeune âge (21 ans). Un maître à jouer qui n’en finit plus de séduire et de porter les Grizzlies.