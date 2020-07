Ja Morant lâche un dunk (abusé de facilité) tête dans le cercle à l’échauffement

Ja Morant est un phénomène physique. Ce n'est une nouvelle pour personne. Cette saison, avant le break sanitaire, il nous avait déjà gratifié de quelques envolées inhumaines et autres posters vraiment sales. Le meneur des Grizzlies peut avoir l'air frêle de prime abord, mais son physique est tout simplement extraordinaire. Son ADN est explosive. Si on devait la manipulée en laboratoire, il faudrait au moins une classification P4 !

Cette nuit encore, Ja Morant a provoqué des fractures de la mâchoire. Nous avons déjà souligné ce matin dans le CQFR sa très belle prestation face à Houston et notamment sa grande motivation dans son duel face Russell Westbrook. Avec 17 points, 9 passes et 3 interceptions, le futur Rookie Of Year 2020 (oui, c'est une évidence, et on vous a expliqué ici pourquoi) a montré qu'il était en pleine forme et prêt à tout casser dans la bulle Disney.

Ja Morant, tout le monde doit apprendre et respecter son nom

Cette nuit, Ja Morant n'a pas attendu l'entre deux pour montrer à tout le monde qu'il avait des fourmis dans les jambes. Pendant l'échauffement, alors que certains se contentaient de prendre des petits shoots et de trottiner gentiment, lui préférait lancer des gros pétards au dunk. Petit rebond, je monte, tête dans le cercle... au calme.

Le pire dans ce genre de dunk, c'est la facilité avec laquelle il l'exécute. Aucune rage, aucune surmotivation ni poussée d'adrénaline qui vous fait prendre 5 à 10 cm de jump supplémentaires pour placer un dunk hors norme, ce genre d'action où vous vous dites après coup "mais comment j'ai pu faire ça ?" Non, Ja Morant, lui, exécute ce genre de tomar avec autant de facilité que les professionnels du secteur comme Jordan Kilganon.

Assez échauffé pour commencer la partie ? Ouais, on va dire que c'est bon là... Cette fois-ci, il n'a pas mis de dunk abusé en match face aux Rockets. En revanche, parfois, Ja Morant est presque trop violent pour lui même !