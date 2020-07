Les matches de la nuit en NBA

Raptors - Blazers : 110-104

Grizzlies - Rockets : 104-119

Thunder - Sixers : 102-97

Celtics - Suns : 117-103

Pacers - Mavs : 118-110

---

- Au niveau de l'énergie et de l'envie frénétique de casser des cercles et des corps adverses, Ja Morant a pas mal eu droit à des comparaisons avec Russell Westbrook depuis son arrivée en NBA. Les deux hommes s'affrontaient cette nuit lors de ce Memphis-Houston. Le probable futur Rookie de l'année est apparu bien plus en jambes et en confiance (17 points, 9 passes et 3 interceptions) que son aîné, un peu à la traîne physiquement à cause de son arrivée retardée dans la bulle. Une petite séquence a marqué les esprits, puisqu'on y voit Morant défendre sur Westbrook et le verrouiller.

This defense by Ja 🚫 Grizzlies vs. Rockets scrimmage is LIVE on NBA TV! pic.twitter.com/BucITOKa1S — NBA TV (@NBATV) July 27, 2020

Ja Morant lâche un dunk (abusé de facilité) tête dans le cercle à l'échauffement

- Si Westbrook était un peu en-dedans, James Harden est plutôt au taquet : 31 points, 9 passes et 8 rebonds. S'il avait fallu miser sur un joueur de la bulle impliqué dans un strip club avant la reprise, on aurait bien parié sur la star des Rockets, mais Harden a l'air décidé à jouer exclusivement au basket.

- Kemba Walker a fait son retour avec Boston cette nuit, lors de la victoire contre les Suns. Brad Stevens l'a limité à moins de 10 minutes de jeu, mais le meneur All-Star a eu le temps de faire se lever le banc des Celtics, visiblement heureux de le voir en action.

And the bench goes wild! Welcome back @KembaWalker we missed ya 🥰 pic.twitter.com/WwH80uTQhB — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) July 26, 2020

- La gourmandise de la nuit est pour TJ McConnell, auteur d'une passe magnifique alors qu'il avait le cul par terre. Antonius Cleveland - si vous vous dites que ce serait drôle qu'il porte un jour le maillot des Cavs, vous n'êtes pas seul - se demande encore où est passé le ballon.

- Kristaps Porzingis a réussi à oublier de se faire tester et n'a pas pu prendre part à ce match. On se demande comment il a fait, quand même, tant tout ces joueurs vivent au rythme du Covid depuis leur entrée dans la bulle...

Luka Doncic : Paul Pierce lui fait une déclaration d'amour... ou presque

- Heureusement pour les Mavs, même s'ils ont perdu, ils ont eu la confirmation que Luka Doncic était parfaitement prêt à reprendre la saison et à disputer ses premiers playoffs dans la foulée. Le Slovène n'a joué que 24 minutes, ce qui ne lui a pas posé de problèmes pour finir à une passe du triple-double : 20 points, 11 rebonds et 9 passes.

Luka (20 PTS, 11 REB, 9 AST) was back to business in Orlando ✨ pic.twitter.com/Nmw5iFMxjh — NBA TV (@NBATV) July 26, 2020

- Pour un mec qui n'est pas sûr de jouer les matches officiels, Victor Oladipo est quand même drôlement en jambes. L'arrière d'Indiana a contribué au comeback des siens en deuxième mi-temps avec 16 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre.

- Joel Embiid et Damian Lillard ont été laissés au repos par les Sixers et les Blazers. Visiblement, le corps des deux All-Stars siffle un peu et leurs équipes veulent éviter un pépin avant la reprise. C'est le mollet pour Embiid et le pied pour Lillard, qui a passé une radio plutôt rassurante.

- Jaylen Hoard a pu jouer 9 minutes contre Toronto avec Portland et s'est distingué avec 9 points, 2 passes, 1 rebonds et 1 contre.

Serge Ibaka et Jusuf Nurkić se chauffent. Quelqu’un leur a dit que ces matchs ne comptaient pas ?

- Dans la catégorie des "presque triple-doubles", Ben Simmons a lui aussi été performant avec 14 points, 11 rebonds et 9 passes malgré la défaite contre OKC. L'Australien a shooté à 3/5 à 3 points et... non, on plaisante. Aucun tir extérieur pour Simmons, plus occupé à pécher qu'à tenter de développer cette arme comme lui réclament les fans des Sixers à corps et à cri.