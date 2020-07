Luka Doncic : Paul Pierce lui fait une déclaration d’amour… ou presque

Luka Doncic a littéralement explosé cette année. Il avait pourtant mis la barre très haut lors de sa magnifique saison rookie, avec 21,2 pts, 7,8 rebonds et 6 pds.

Mais cette année, il a trouvé le moyen de faire bien mieux, enchaînant les records aussi sûrement que les triple doubles. A moins que ce soit l’inverse. Résultat, il cumulait 28,7 pts, 9,3 rbds et 8,7 pds. Pour sa deuxième saison NBA. A 20 ans (21 sur les derniers matches). Surtout que ce n’est pas qu’une machine à stats. Il gère le tempo des matches comme un vétéran, il est clutch… Bref, sa saison avant l’interruption était proprement hallucinante.

Forcément, les fans des Dallas Mavericks peuvent être confiants pour le futur. Entre ce qu’a montré Kristaps Porzingis après un an et demi sans jouer et un Luka Doncic au potentiel sans limite, il y a de quoi être optimiste.

Mais même cette fin de saison s’annonce excitante pour la franchise texane. Ne serait-ce que pour voir ce que vont donner Luka Doncic et les Mavs en playoffs. C’était d’ailleurs l’un des sujets de conversation d’ESPN The Jump mardi. Une émission au cours de laquelle Paul Pierce a été dithyrambique sur le jeune Slovène. Après les comparaisons osées - mais pas insensées - de Mark Cuban, P-Double est lui aussi allé très loin, sans que son avis soit si dingue que ça :

« J’attends des choses spéciales de sa part. Je veux dire, on parle d’un gamin qui a fait l’un des bonds les plus importants récemment pour passer de Rookie of the Year à joueur de calibre MVP. Il a gagné tous les titres européens imaginables, tous les trophées de MVP imaginables en Europe. J’attends des choses vraiment spéciales de ce gamin. Il est clairement spécial. Il a un vrai talent. Pour moi, il est le joueur le plus talentueux en NBA aujourd’hui. Il n’y aura jamais assez d’exposition et de lumière pour lui. »

Luka Doncic, l’hommage ultime de Bill Walton

Le compliment est énorme. Et le futur Hall-of-Famer, la légende des Boston Celtics persiste et signe quand Kendrick Perkins prend la parole. Ce dernier est lui aussi très fan du joueur des Mavs lui aussi, qu’il place avec Magic et LeBron dans la conversation pour savoir qui est le meilleur joueur de 20 ans de l’histoire.

« Et maintenant, il est l’un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, c’est un candidat au MVP et je suis d’accord avec Paul, il est l’un des gars les plus talentueux en NBA aujourd’hui », assure Perkins. « Non, il n’est pas l’un des, mais le plus talentueux de la ligue », insiste Paul Pierce.

A ce niveau de talent, difficile de dire qui est au-dessus, qui est le numéro 1 ou pas. Mais rien que le fait qu’un joueur comme Pierce puisse l’affirmer sans que ce soit honteux prouve à quel point Luka Doncic est fort.

Vivement la suite…