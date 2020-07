Luka Doncic, l’hommage ultime de Bill Walton

Déjà brillant au Real Madrid, Luka Doncic a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée en NBA. En l'espace de deux ans, le meneur des Dallas Mavericks s'est ainsi déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. All-Star et considéré comme l'avenir de la NBA, le Slovène fait donc l'unanimité. Avec son style de jeu, le talent de 21 ans a véritablement séduit son monde aux Etats-Unis. Et Bill Walton, notamment double-champion NBA, MVP des Finales en 1977 et MVP en 1978, est tombé sous le charme de Doncic. Pour The Athletic, l'ex-intérieur des Portland Trail Blazers a tout simplement réalisé un hommage superbe pour le natif de Ljubljana.

"La chose que j'apprécie le plus en regardant Luka, c'est que j'apprends. J'apprend la géométrie, les angles, le positionnement, la théorie, la pratique. Ce sont des choses que j'ai toujours voulu savoir faire. Il est vraiment très spécial. Je lui souhaite donc le meilleur pour sa carrière.

Il est l'un de ces gars qui ont tout. Franchement, il est devenu l'un de mes joueurs préférés avec Bill Russell, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Steve Nash, Oscar Robertson. Je vais oublier de nombreux mecs. Mais comme eux, il a un cerveau. Il pense à bien jouer", a ainsi apprécié Bill Walton.

Images d’un Luka Doncic tout jeune et déjà en avance

De tels compliments venant d'un membre du Hall of Fame, c'est fort ! Surtout que Luka Doncic se trouve seulement au début de son aventure en NBA. Dans les semaines à venir, il va d'ailleurs vivre un moment important avec ses premiers Playoffs en NBA. Avec son talent et son potentiel, le prodige pourrait nous réserver quelques surprises à cette occasion...