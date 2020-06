On se demande souvent à quoi ressemblaient les stars NBA dans leur jeunesse. Et comment ils jouaient. Voici quelques images de Luka Doncic à l’âge de douze ans. Et d’autres lors de la Minicopa Endesa à 14 ans à peine.

Luka Doncic nine years ago... pic.twitter.com/j1zbmG0jaN — HoopsHype (@hoopshype) June 19, 2020

En 2013, alors qu’il allait avoir 14 ans quelques jours plus tard, il remportait la Minicopa Endesa avec le Real Madrid. En finale, face à Barcelone, le prodige compilait 25 points, 16 rebonds et 5 interceptions, et s’adjugeait le trophée de MVP.

Un mois plus tard, il offrait au Real Madrid le titre de champion U16, finissant à nouveau MVP.

Bref, le Slovène était déjà au-dessus du lot.