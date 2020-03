James Dolan, le boss de New York Knicks, est devenu le premier propriétaire NBA à contracter officiellement le coronavirus.

Les maladies, on ne les souhaite même pas à son pire ennemi. Les fans des New York Knicks ont appris samedi soir que James Dolan, le propriétaire tant décrié de la franchise, avait été testé positif au coronavirus.

Dolan, 64 ans, ne présente que de très léger symptômes et observe une quarantaine stricte dans sa résidence de Big Apple. Aucun autre patron de franchise n'avait été officiellement contaminé à ce jour. Avant d'apprendre qu'il était positif, saluons tout de même l'alignement de James Dolan sur la position de la plupart des autres propriétaires. Le patron du groupe Madison Square Garden a décidé de payer tous ses employés au minimum jusqu'au mois de mai malgré la crise sanitaire.

New York City est l'un des épicentres du pays en ce qui concerne le coronavirus. Près de 30 000 personnes ont officiellement contracté le coronavirus et plus de 500 sont déjà décédées.

Peu avant la suspension de la saison NBA 2019-2020, James Dolan avait nommé Leon Rose comme président des opérations basket de la franchise. Les fans ne peuvent désormais qu'espérer qu'il s'agit de son premier choix pertinent depuis bien longtemps.