James Harden est rarement émerveillé par ses propres accomplissements. Hier soir, le MVP 2018 a passé la barre des 20 000 points en carrière. Et il a gardé son flegme caractéristique au moment de commenter cette performance.

« C’est un super accomplissement. J’ai de plus grands objectifs en tête. »

Une réaction simple d’un joueur content mais pas trop non plus. Pas d’effusion, il préfère vite passer à autre chose. Il est le 45ème joueur de l’Histoire de la NBA à franchir ce seuil des 20 K. Et à 30 ans, il est le septième plus jeune à le faire. Il n’y avait pas vraiment de suspense puisque James Harden, le meilleur marqueur de la saison actuellement avec 38 pts par match, n’avait besoin que de 10 pions pour atteindre la barre des 20 000. Ce qu’il a fait sur un step-back à trois-points. Jolie symbolique.

La star de Houston a fini avec 32 points (mais aussi 11 TO) en trois quarts temps et les Rockets ont balayé les Timberwolves (139-109).

Les highlights de James Harden