Timberwolves @ Rockets : 109-139

Pelicans @ Celtics : 105-140

Bulls @ Pistons : 99-108

Lakers @ Thunder : 110-125

Sixers @ Mavericks : 91-109

Cavaliers @ Nuggets : 111-103

Bucks @ Trail Blazers : 122-101

- 62 points. Le nombre de points cumulés par les deux MVP des Houston Rockets hier soir. 32, en trois quart temps, pour James Harden et donc 30 pour Russell Westbrook. Avec à la clé une victoire écrasante contre les Minnesota Timberwolves (139-109). Harden a du même coup atteint puis dépassé les 20 000 points en carrière au cours de la rencontre.

- Le grand soir de Jayson Tatum ! En vraie progression cette saison, l’ailier des Boston Celtics a sorti un match référence contre les New Orleans Pelicans : 41 points, 16 sur 22 aux tirs, 6 paniers primés et une victoire des siens (140-105). La meilleure performance de sa jeune carrière, évidemment.

4⃣1⃣ For Tatum!@jaytatum0 posts career-highs in points and 3-pointers in the @celtics win. 41 PTS | 6-9 3PM | 16-22 FGM pic.twitter.com/2GeP4a7Vor — NBA (@NBA) January 12, 2020

- Toujours titulaire avec les Detroit Pistons, Sekou Doumbouya a inscrit 12 points lors de la défaite de son équipe contre les Chicago Bulls cette nuit (99-108). La franchise du Michigan a rapidement été mise en difficultés, avec notamment l’expulsion d’Andre Drummond. Zach LaVine a marqué 25 points pour les taureaux.

- Pas de LeBron James, pas d’Anthony Davis mais tout de même un succès des Los Angeles Lakers contre l’Oklahoma City Thunder (125-110). En l’absence des deux superstars, c’est Kyle Kuzma qui a pu prouver qu’il était toujours capable de planter. Le jeune joueur a saisi l’opportunité de se mettre en valeur en terminant avec 36 points et 7 rebonds. Sa meilleure performance de la saison.

- Sans Joel Embiid, les Philadelphia Sixers n’ont vraiment pas pesé contre les Dallas Mavericks. Ils ont perdu assez sèchement (91-109). Luka Doncic, auteur de 19 points, 8 rebonds et 12 passes, n’est pas passé loin du triple-double.

- La surprise de la soirée avec la victoire des Cleveland Cavaliers sur le parquet des Denver Nuggets, où il n’est pourtant jamais facile de s’imposer. Un succès 111 à 103 décroché sous l’impulsion du cinq majeur de la franchise de l’Ohio. Collin Sexton a marqué 25 points, Kevin Love en a mis 19 en plus de ses 15 rebonds et le rookie Darius Garland a compilé 18 points et 8 passes.

- Duel de trios entre les Milwaukee Bucks et les Portland Trail Blazers. D’un côté Damian Lillard (26 pts), C.J. McCollum (20) et Carmelo Anthony (19). De l’autre Giannis Antetokounmpo (32), Khris Middleton (30) et Eric Bledsoe (29). Avec donc une victoire sans trop de difficultés pour l’armada de la Conférence Est (122-101).