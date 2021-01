DeMarcus Cousins dégomme James Harden : un joueur « irrespectueux »

Fâché, vexé, DeMarcus Cousins s’en est pris à son ex-coéquipier James Harden et à ses méthodes lors d’une conférence de presse hier.

James Harden a obtenu gain de cause. Le voilà envoyé aux Brooklyn Nets, sa destination préférentielle, après avoir réclamé avec insistance son départ des Houston Rockets. Le joueur qualifiait avant-hier la situation « d’irréparable » après une nouvelle défaite contre les Los Angeles Lakers, tout en répétant que l’équipe n’était pas au niveau.

Très ironique de la part d’un joueur qui se pointe en retard à la préparation d’avant-saison, avec un surpoids évident et qui affiche l’attitude la plus nonchalante possible, pour ne pas dire je-m’en-foutisme, sur le terrain.

Des propos qui n’ont évidemment pas plu à ses coéquipiers. John Wall lui a répondu, sans épargner son désormais ex-camarade. DeMarcus Cousins, en rentrant même encore plus dans le lard.

« C’est clair que ce qu’il a dit était irrespectueux mais chacun son opinion. Le manque de respect a commencé bien avant. Dès l’approche du camp d’entraînement, en débarquant comme il l’a fait, avec toutes ses frasques en dehors des terrains. » « Il peut penser ce qu’il veut de l’organisation mais il y a quatorze autres mecs dans le vestiaire qui ne lui ont rien fait. C’est complètement injuste de nous manquer de respect. »

L’image de James Harden est forcément écorchée après toutes ces péripéties. La superstar est allée au clash avec une organisation qui avait auparavant cédé à toutes ses requêtes et tous ses caprices. Ce transfert étant donc le dernier.

