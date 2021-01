C’est fait. Les Houston Rockets ont finalement cédé aux envies de départ de James Harden. Alors que les négociations semblaient complètement au point mort depuis plusieurs semaines, elles se sont accélérées précipitamment ces derniers jours. Avec pour les dirigeants texans la ferme intention de se débarrasser de la superstar. Et ce sont donc les Brooklyn Nets qui remportent les enchères.

Le MVP rejoint la franchise new-yorkaise dans un deal à quatre – avec les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers – qui implique quatre tours de draft, quatre swaps et sept joueurs. Victor Oladipo, Rodions Kurucs et Dante Exum rejoignent les Rockets tandis que Taurean Prince et Jarrett Allen se dirigent vers les Cavaliers. Caris LeVert débarque aux Pacers.

Reporting w/ @RamonaShelburne: Brooklyn’s acquiring James Harden in a three-way deal with Cleveland. Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, four 1st round picks – including Cavs’ 2022 first via Bucks -- and 4 Nets pick swaps to Rockets. Jarrett Allen, Taurean Prince to Cavs. https://t.co/qM0ZDH4dH3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

Sources with @ramonashelburne: Brooklyn sends three unprotected first-round picks -- 2022, 2024 and 2026 in deal -- plus pick swaps in 2021, 2023, 2025 and 2027. The Rockets get Cleveland 2022 first-round pick via the Bucks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

The Rockets are expanding the deal to send Caris LeVert to the Pacers for Victor Oladipo, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

James Harden obtient donc gain de cause. Il se retrouve à Brooklyn, exactement comme il l’avait demandé en novembre dernier. C’est le moment pour lui de se remettre sérieusement en forme après des débuts délicats. Clairement, il n’avait plus envie de jouer pour Houston et il le faisait sentir sur le terrain. Avec une attitude indigne d’un professionnel.

Les Nets disposent désormais d’un trio monstrueux avec Kevin Durant et… Kyrie Irving, quand ce dernier daignera revenir dans l’effectif. Steve Nash va devoir gérer l’ego des trois superstars mais l’effectif est monstrueux sur le papier, même si les Nets ont perdu des très bons joueurs comme Allen ou LeVert.

Victor Oladipo envoyé à Houston contre Caris LeVert !

Les Cavaliers récupèrent un jeune pivot prometteur, peut-être le signe qu’un transfert d’Andre Drummond ne devrait pas non plus tarder. L’ancien All-Star est libre en fin de saison. Les Pacers continuent de bâtir son groupe en échangeant un Oladipo en fin de contrat contre Caris LeVert, arrière prometteur de 26 ans susceptible de s’intégrer à Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis.

Quant aux Rockets, les picks leur donnent de la flexibilité pour se reconstruire tandis que l’équipe devrait rester compétitive avec Christian Wood, John Wall et Victor Oladipo.

