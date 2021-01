John Wall reste zen mais met des tacles à James Harden

Pour la première fois de la saison, James Harden a donc publiquement fait part de son mal-être et de son envie de quitter les Houston Rockets. La NBA va évidemment se pencher sur les déclarations de l'arrière de Houston, puisque l'évocation d'une demande de trade est interdite. S'il a évolué dans une impunité quasi totale ces dernières années, Harden a vu arriver quelques joueurs qui n'allaient certainement pas garder leur langue dans leur poche si quelque chose venait à leur déplaire : John Wall et DeMarcus Cousins.

Wall a réussi à garder une posture un peu diplomatique, puisqu'il n'a pas cité le nom de James Harden dans ses critiques, mais difficile de ne pas voir l'ombre du barbu dans les déclarations ci-dessous.

James Harden lâche ses vérités sur les Rockets : « Une situation irréparable »

Le seul moment où John Wall a clairement évoqué Harden, c'est lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pensait de son association avec le MVP 2018.

L'ambiance va être sympathique à l'entraînement...

John Wall: "When you have certain guys in the mix who don't want to buy in all as one it's gonna be hard to do anything special, to do anything good as a basketball team..." pic.twitter.com/HMI9jCAE5J

— Adam Spolane (@AdamSpolane) January 13, 2021