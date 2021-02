Polémique : James Harden, un flop qui a fait gagner les Nets ?

Alors que le choc entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Clippers se jouait dans les ultimes possessions, James Harden s’est illustré en… défense. En faisant don de son corps sur la dernière attaque vers le cercle de Kawhi Leonard. Un passage en force provoqué, deux lancers pour lui à la clé et une sixième victoire de suite pour les New-yorkais (112-108). Passage en force, vraiment ?

Offensive foul on Kawhi Leonard or flop by James Harden?pic.twitter.com/HUSk82kVO6

