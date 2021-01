James Harden et les Nets, une première qui donne envie d’y croire

Kevin Durant. Kyrie Irving. Et maintenant James Harden. Les Brooklyn Nets ont réuni trois des basketteurs les plus talentueux de la planète au sein de la même équipe. L’un d’entre eux, Irving, manquait encore à l’appel hier soir. Mais le barbu, nouvel arrivant, a pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Et quels débuts ! Auteur de 32 points, 12 rebonds et 14 passes, il a contribué au succès des Nets, vainqueurs du Magic (122-115).

« C’était incroyable et j’espère que ça s’est vu à mon sourire et à ma façon de jouer. Quand vous jouez avec des mecs très, très forts, ça devient facile », confiait l’intéressé.

"When you play with really really good players, it's pretty easy."

—James Harden on his first game with KD and the Nets pic.twitter.com/hU8Z7CO3sC

— SportsCenter (@SportsCenter) January 17, 2021