James Harden persuadé qu’OKC était « destiné » à remporter un titre NBA

Dans l'histoire de la NBA, les "et si" sont tellement nombreux. Et ces dernières années, une question se pose avec insistance : "et si l'Oklahoma City Thunder n'avait pas échangé James Harden aux Houston Rockets en 2012 ?". A l'époque considéré comme l'un des meilleurs joueurs en sortie de banc, l'arrière a ensuite explosé pour devenir une véritable superstar. Avec Kevin Durant et Russell Westbrook à OKC, il aurait pu contribuer à la conquête d'un titre NBA. En tout cas, de son côté, Harden se montre persuadé que cette équipe avait les armes pour atteindre cet objectif.

"Si le Thunder aurait gagné un titre avec nous trois ? Mais bien sûr mec ! J'ai été dans cette équipe pendant trois saisons. Nous avons perdu à chaque fois contre le futur champion. Sur ma troisième année, nous avons perdu lors des Finales. Et on allait revenir de Team USA avec une médaille d'or en poche. C'était notre destin (de gagner le titre NBA, ndlr). Mais la merde ça arrive", a commenté James Harden pour GQ.

Pour rappel, à l'époque, les dirigeants d'OKC n'avaient pas réussi à s'entendre avec James Harden pour une prolongation de son contrat. Et pour une histoire de luxury tax, ils avaient décidé de le sacrifier, pour miser notamment sur Serge Ibaka. Désormais Harden et Westbrook vont faire le maximum pour remporter un titre à Houston.