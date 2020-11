Les Rockets pas prêts à laisser James Harden partir ?

Les Houston Rockets explosent en plein vol. Après Russell Westbrook, c’est James Harden qui a demandé à quitter l’équipe texane. Les deux superstars se posaient des questions sur la direction prise par la franchise après les changements de dirigeants et de coaches pendant l’intersaison. Ils ont finalement chacun décidé qu’il souhaitait aller voir ailleurs.

James Harden demande officiellement son trade et veut rejoindre Brooklyn ! Les Rockets explosent

Et pour bien faire passer le message, Harden a même refusé une prolongation hallucinante de 100 millions de dollars sur deux ans. Une offre encore jamais vue en NBA. Une manière de faire comprendre qu’il tenait absolument à partir. Pour rejoindre un autre candidat au titre. De préférence les Brooklyn Nets ou les Philadelphia Sixers.

Mais James Harden est encore sous contrat jusqu’en 2022 (avec une option pour 2023) et le dernier mot revient finalement à son employeur. Les Rockets peuvent très bien faire le choix de le garder contre son gré, même si ce serait certainement vu d’un mauvais œil de la part de toutes les autres superstars de la ligue.

The Rockets, at this juncture, remain intent on keeping James Harden and trying to rebuild the team's relationship with him despite reports of Harden's growing discontent, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020