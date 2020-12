James Harden voudrait maintenant être tradé à Milwaukee ou Miami !

Face au manque de mouvement dans les dossiers Brooklyn et Philadelphie, James Harden viserait deux autres équipes : Milwaukee et Miami.

Les intentions de James Harden se précisent. Le MVP 2018, clairement en quête d'un départ aussi rapide que possible des Houston Rockets, vise la Conférence Est et un accès d'apparence plus ouvert aux Finales NBA. Selon Shams Charania de The Athletic, Harden cible désormais deux autres franchises pour un trade, alors que Brooklyn et Philadelphie ne semblent pour le moment pas en mesure - ou en volonté - de dégainer.

James Harden serait ainsi particulièrement motivé à l'idée de rejoindre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat. En gros, la meilleure équipe de l'Est depuis deux ans, avec le double MVP en titre, ou le dernier finaliste malheureux en NBA. Le souhait du barbu en chef est bien sympathique et compréhensible si retrouver les Finales est sa priorité, mais dans les faits c'est tout de même franchement compliqué.

On a un peu de mal à voir l'une de ces deux franchises, bien gérées et construites avec patience, bazarder tous leurs atouts du moment pour Harden, aussi fort soit-il. Surtout que Houston a jusqu'ici donné l'impression de ne pas vouloir aller plus loin dans les discussions avec Philadelphie si Ben Simmons n'était pas dans le deal et donc de ne surtout pas brader sa star mécontente.

Les Bucks peuvent éventuellement proposer Khris Middleton, Donte DiVincenzo et des picks, mais ça risque de rigoler dans le front office texan. Les atouts nécessaires pour proposer un joli package, Milwaukee les avait. Mais ils ont été utilisés pour faire venir Jrue Holiday... Rappelons également que James Harden et Giannis Antetokounmpo se sont envoyés quelques petits scuds par médias interposés la saison dernière, ce qui rendrait leur association assez curieuse.

Miami ne lâchera évidemment ni Jimmy Butler, ni Bam Adebayo. Le Heat pourrait surfer sur la popularité de Tyler Herro en l'incluant dans une offre, mais pas sûr que Houston envisage l'ancien de Kentucky comme une future star ou en tout cas une contrepartie suffisante.

On attend de voir le développement de ces rumeurs et d'éventuelles théories sur des packages auxquels on aurait pas pensé, mais c'est un peu le scepticisme qui règne pour le moment sur les chances de James Harden d'être tradé là où il le souhaite.

Dans l'idée, Houston peut parfaitement faire comme San Antonio avec Kawhi Leonard en 2018 et l'expédier dans la franchise qui présentera tout simplement l'offre la plus ronflante.