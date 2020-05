Quelle est la probabilité de voir un joueur NBA avoir un accident de voiture avec un autre joueur NBA ? Assez faible. Quelle est la probabilité que ces deux joueurs soient d'anciens coéquipiers ? Quasi nulle. Quelle est la probabilité qu'ils s'agissent de JaVale McGee et Nick Young, deux trublions bien connus de la ligue ? Inexistante. Et c'est pourtant bien arrivé, le tout en plein confinement !!! Pas de craintes, les deux hommes ne se sont pas blessés, et n'ont, en réalité, même pas eu d'accident au sens propre du terme. Il a été évité de justesse.

Alors que l'intérieur des Lakers bravait le confinement imposé en Californie, il a été à deux doigts de se crasher avec un autre véhicule. Et alors que l'autre individu se rapprochait de lui pour visiblement en découdre, il se rend compte en baissant sa vitre que l'homme en question n'était autre que Nick Young. C'est un Swaggy-P hilare qui a commenté cette scène improbable via Twitter.

"J'ai failli tuer JaVale McGee à l'instant. Quelles étaient les chances que l'on se percute en conduisant ? J'étais prêt à m'énerver contre quelqu'un avec une rage intense. Il baisse la vitre et je vois JaVale... WTF. On a juste commencé à délirer. Putain si seulement il m'était rentré dedans, j'avais besoin de cash."

I almost killed @JaValeMcGee just now .. what are the odds we almost hit each-other driving ... I’m ready to cus someone out in full road rage mode .. he roll down his window Its javale man wtf . we just started laughing 😂😂😂Damn I wish he would’ve hit me I need some cash 😂😂

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) May 1, 2020