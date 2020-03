Nick Young était un sacré personnage. 'Swaggy P', son nom de scène. Un clown sur les parquets, toujours prêts à trouver le geste pour nous faire rire. Sa plus belle oeuvre ? Il y a six ans, lors d'une rencontre contre les New York Knicks - comme un symbole - avec ce tir suivi de cette célébration.

6 YEARS AGO TODAY

Nick Young's premature celebration! @NickSwagyPYoung was 5-of-6 from 3PT in this game & finished with 20 PTS in just 18 MINS. pic.twitter.com/aK0xCOWyIs

