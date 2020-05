Lors de la Draft NBA 2017, les Boston Celtics ont choisi Jayson Tatum avec le #3 pick. Mais avant cette sélection, le jeune talent de 22 ans n'envisageait absolument pas son avenir dans le Massachusetts. En effet, après des discussions avec les Phoenix Suns, l'ancien de Duke s'imaginait déjà dans l'Arizona pour incarner l'avenir de la franchise avec Devin Booker. Au point où Tatum ne voulait même pas entendre parler des Celtics !

"L'invitation des Celtics pour un test avant la Draft ? Quand je l'ai appris de la part de mon agent, j'ai répondu : 'Je ne veux pas aller à Boston. J'aime être ici à Phoenix, c'est cool. La météo est bonne, je vais avoir une grande maison, une piscine et ça sera bien pour ma mère'. Après il m'a parlé de Brad Stevens et de l'histoire des Celtics. J'étais genre : 'Je ne veux même pas le savoir. Je veux seulement rejoindre Phoenix'.

Ensuite, mon agent m'a dit : 'Il faut tout de même y réfléchir'. On a raccroché, mais je n'avais pas changé d'avis. Dans ma tête, c'était clair : 'Je ne vais pas faire ce test, je suis cool par rapport à ça'", a raconté Jayson Tatum pour le podcast All The Smoke.

Mais finalement, Tatum est revenu sur cette décision après une intervention de Mike Krzyzewski. Le coach de Duke l'a poussé à être testé par Boston, en lui vantant les qualités de Brad Stevens. Et la suite on la connait...

Pour l'anecdote, Phoenix avait réellement des vues sur le natif de Saint-Louis. Il s'agissait d'une volonté de l'entraîneur de l'époque, Earl Watson. Ce dernier voulait absolument réaliser un trade pour grimper dans la hiérarchie et récupérer Jayson Tatum. Mais finalement, le propriétaire des Suns a décidé de rester au #4 pick avec Josh Jackson. Dommage pour Phoenix.