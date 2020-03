L’avenir appartient aux jeunes. Et en NBA, il est entre les mains des pépites de moins de 25 ans (sont donc exclus Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, qui sont aussi deux des superstars d’aujourd’hui… et de demain). La ligue regorge de talents prometteurs et nous les avons exposés dans ce classement. Le potentiel n’a pas spécialement été pris en compte, la priorité étant donné au meilleur joueur à l’instant même. Ça reste évidemment subjectif, comme n’importe quel ranking.

25. Lonzo Ball

22 ans/ troisième année / New Orleans Pelicans

Stats 19-20 : 12,4 points, 41% aux tirs, 38% à trois-points, 6,2 rebonds, 7 passes

C’est un peu la « Wild Card » de notre classement. Collin Sexton, avec ses 20 points de moyenne, méritait tout autant d’y figurer par exemple. Mais nous avons toujours eu un faible pour Lonzo Ball et encore plus maintenant qu’il dirige le jeu des Pelicans. C’est un meneur altruiste, un super playmaker – Zion Williamson en sait quelque chose – un basketteur intelligent et son tir est de plus en plus fluide (et efficace).

24. Marvin Bagley III

21 ans / sophomore /Sacramento Kings

Stats 19-20 : 14,2 points, 7,5 rebonds, 46% aux tirs, 18% à trois-points, 7,5 rebonds, 0,9 block

Certains fans des Kings regrettent toujours que leurs dirigeants n’aient pas osé miser sur Luka Doncic le soir de la draft 2018. Mais le deuxième choix, Marvin Bagley III, a aussi du talent. Son adaptation est plus délicate, la faute notamment à des blessures. Mais c’est un phénomène athlétique déjà capable de performer en NBA.

23. Lauri Markkanen

22 ans / troisième année / Chicago Bulls

Stats 19-20 : 14,7 points, 42% aux tirs, 34% à trois-points, 6,3 rebonds, 1,5 passe

L’intérieur finlandais des Bulls a vu son rendement diminuer depuis son arrivée en NBA mais ses qualités sont indéniables. C’est un grand à même de shooter de loin ou de punir ses adversaires dessus. Il a du basket plein les mains. Il mérite une meilleur situation (ou un meilleur coach).

22. Kelly Oubre Jr

24 ans / cinquième année / Phoenix Suns

Stats 19-20 : 18,7 points, 45% aux tirs, 35% à trois-points, 6,4 rebonds, 1,5 passe

L’une des révélations aux Suns cette année. Kelly Oubre Jr a passé un nouveau cap dans sa progression, évolution récompensée notamment avec un nouveau contrat. C’est un ailier à tout faire très utile dans la NBA moderne.

21. Jaren Jackson Jr

20 ans / sophomore / Memphis Grizzlies

Stats 19-20 : 16,9 points, 47% aux tirs, 39% à trois-points, 4,7 rebonds, 1,6 block

Les Grizzlies attendant toujours l’explosion du quatrième choix de la draft 2018. Mais Jaren Jackson Jr continue de monter progressivement en puissance. Il est de plus en plus à l’aise en attaque et c’est un défenseur de premier plan – sans doute un futur candidat au DPOY. Son duo avec Ja Morant va faire des étincelles pendant encore plusieurs années.