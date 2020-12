UPDATE : On se faisait une joie de peut-être revoir Jeremy Lin en NBA ou au moins en G-League dans un premier temps cette saison. Malheureusement, ce sera compliqué et a priori pas avec les Golden State Warriors. La lettre de sortie qu'attendait Lin de la Fédération chinoise - il évoluait en CBA la saison passée - n'a pas été délivrée à temps et les Dubs ont renoncé au contrat exhibit 10 qu'ils avaient prévu d'offrir à leur éphémère ancien joueur.

Lin a toujours la possibilité de rejoindre une franchise ou son équipe affiliée en G-League durant la saison. C'est tout ce qu'on lui souhaite, lui qui voulait absolument revenir en Amérique.

---

18/12 : Il faut reconnaître qu'on est content de la news balancée par Shams Charania vendredi soir. Jeremy Lin, dont on se souvient des pleurs au moment de quitter les Etats-Unis pour la Chine parce que la NBA l'avait "abandonné", semble assez proche d'un retour.

Selon l'insider de The Athletic, ce sont les Golden State Warriors qui vont inclure l'éphémère idole du Madison Square Garden à leur structure pour le démarrage de la saison. Jeremy Lin ne sera pas immédiatement intégré au roster de 15 joueurs autorisés à disputer des matches NBA, mais il pourra monter depuis la G-League de Santa Cruz.

Jusqu'ici à l'entraînement avec l'équipe de G-League qui abrite les ex-lycéens les plus cotés du pays (notamment Jonathan Kuminga et Jalen Green), Lin va rejoindre avec effet immédiat la franchise qui l'avait recruté à sa sortie de Harvard, juste avant son enthousiasmante explosion chez les New York Knicks.

Jeremy Lin : après un passage en Chine mouvementé voire hardcore, il rêve toujours de NBA

Un peu maltraité par les adversaires et une partie des fans en Chine, Jeremy Lin visait un comeback en NBA depuis plusieurs mois. On ne sait pas encore si Steve Kerr compte lui accorder une place dans sa rotation cette saison, mais on a quand même bien envie de voir ça.

Au poste de meneur, les Warriors peuvent pour le moment compter sur Stephen Curry, Brad Wanaker, Jordan Poole et le rookie Nico Mannion.